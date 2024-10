A Debreceni Törvényszék október 29-én megtartott nyilvános ülésen hirdetett ügydöntő határozatot abban a büntetőügyben, amelynek vádlottja azzal akarta magára felhívni a figyelmet, hogy felgyújtotta celláját a debreceni büntetés-végrehajtási intézetben. A megdöbbentő esetről portálunk is beszámolt korábban. Most a másodfokú bíróság a román vádlott esetében enyhített a korábban, június 26-án kiszabott büntetésen – tudatta portálunkkal a Debreceni Törvényszék közleményében.

Azzal akarta magára a figyelmet felhívni, hogy felgyújtotta celláját

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az ítélet szerint a vádlott a debreceni Iparkamara utcán lévő Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet első emeletének egyszemélyes zárkájában töltötte jogerős szabadságvesztés büntetését, amikor 2023. május 6-án 14 óra körül az őrök figyelmét akarta magára felhívni.

Felgyújtotta a zárkát

A vádlott egyedül tartózkodott a zárkájában, amikor is a vaskeretes ágyáról levette a matracot, majd azt a vas zárkaajtónak támasztotta ezzel eltorlaszolva azt. Ezt követően betörte a zárka ablakának üvegét, majd olyat tett, amire senki sem számított. A ruhaneműjét, az ágyneműjét és a matracot is meggyújtotta, majd elkezdett hangosan kiabálni.

A román vádlott kiabálását és az üvegcsörömpölést meghallották az őrök, akik benéztek az akkor már felmelegedett zárkaajtó nyílásán és látták a lángokat, de egyúttal azt is észrevették, hogy az ajtó el van torlaszolva. Ezt követően, kinyitották a zárkaajtót és a kicsapó lángokat poroltóval sikeresen eloltották, az égő matracot pedig kihúzták a folyosóra, hogy azt is el tudják oltani. A vádlott okozta tűz nem terjedt ki a zárkán kívülre. Az őrök felszólították a vádlottat, hogy lépjen ki a zárkából, amit a sértetlen férfi meg is tett. A tűznek nem volt reális esélye, hogy átterjedjen az épület más részeire.

A törvényszék az elsőfokon eljárt Debreceni Járásbíróság ítéletét a bűncselekmény minősítése vonatkozásában - rongálás bűntette helyett az enyhébben minősülő rongálás vétségére - megváltoztatta. A másodfokú bíróság a vádlott 2 év 4 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetését az enyhébb minősítés okán 10 hónap börtönbüntetésre enyhítette. Ez azért is volt indokolt, mert a törvényszék az eljárás adatai alapján a kár értékét csökkentette, ezáltal pedig lehetőség nyílt arra, hogy szabadságvesztés időtartama rövidebb legyen.