Sokba került a szerelem: milliókat csalt ki áldozataiból a Debrecenben letartóztatott ukrán férfi

Befektetési aranyra és autójavításra is kért pénzt a férfi, több embert is megkárosított. Most csalás miatt kell felelnie.

Egy nő tett feljelentést 2023-ban, mert egy férfi tévedésbe ejtette és több millió forinttal megkárosította. A debreceni rendőrök eljárást indítottak, majd azonosítottak egy 59 éves ukrán állampolgárt – számolt be a csalásról kedden a rendőrség. A férfi kezén csalás miatt kattant a bilincs

Forrás: MW-archív Mint kiderült, a férfi főleg társkereső oldalakon hálózta be áldozatait, és különböző valótlan üzleti ajánlatokkal többeket is átvert. Volt, hogy kriptovaluta bányászathoz szükséges eszközökbe kedvező árú videókártyák beszerzésével állt elő, és megtörtént olyan is, amikor befektetési arany vásárlására vagy autó javíttatására kért pénzt. Kilenc sértettnek összesen több mint 32 millió forint kárt okozott, amit soha nem fizetett vissza. Beismerte a csalást Mint írták, a rendőrök elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján a körzeti megbízottak 2024. október 22-én éjszaka a megyeszékhelyen elfogták. Őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a Debreceni Járásbíróság október 25-én elrendelt. Beismerő vallomást tett. A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya csalás bűntett miatt folytat eljárást vele szemben.

