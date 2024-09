Sziréna 1 órája

Pókembert próbálja újraéleszteni a hajdú-bihari Bence a nap legcukibb videóján

A kisfiú nemrég tanulta meg, hogyan kell életet menteni, és most gyönyörűen be is mutatta. A videó nem csak cuki, hasznos is: szépen megtanulhatók belőle az újraélesztés lépései.

Legalább annyira hasznos, mint amennyire aranyos az a videó, amit a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság Facebook.-oldala osztott meg kedden egy Pókember-babán újraélesztést gyakorló kisfiúról. Bence, aki egy helyi rendőr gyermeke, a szeptember 7-i debreceni VitálSport-egészségnapon sajátította el az újraélesztés technikáját a főkapitányság Police Medic oktatásáért felelős munkatársától. A videón is látni, hogy a kisfiú minden részletre gondosan figyelhetett, hiszen közel tökéletesen hajtja végre a gyakorlatot Pókemberen. Ennyire ügyesen gyakorolta az újraélesztést egy Pókember-babán Bence

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség A videót nem csak a cukiságfaktor miatt közölte a rendőrség, hanem azért is, hogy megmutassák az újraélesztés lépéseit.

