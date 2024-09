Előkészítő ülést tartottak Debrecenben hétfőn annak a férfinak az ügyében, aki a vád szerint házi barkács fegyverrel akarta megölni az ügyészt , amikor a kihallgatására szállították volna még 2017-ben. A vádlott nem ismerte el a bűnösségét a Tények hétfői beszámolója szerint.

Mindent tagadott a férfi, aki a vád szerint ügyészt akart ölni Debrecenben

Forrás: Tények

Fogkefét alakított át, hogy megölje az ügyészt

Mint azt a hírműsor is felelevenítette, a férfi a debreceni börtönben töltötte a büntetését, amikor megtalálták nála a fegyvert. D. Zsolt fogpiszkálókból szúróeszközt, valamint egy fogkefe nyelének megolvasztásával, kihegyezésével és borotvapengék hozzáerősítésével szúró - és vágóeszközt készített, majd azt a cipőjébe rejtette. Végül az ellenőrzésen bukott le. A tiszalöki börtönből bejelentkező férfi most az ülésen azt mondta, ő nem készített ilyen eszközt, ezt szerinte a zárkatársai is megerősíthetik.

A Tények emlékeztet, D. Zsoltot korábban azért ítélték el, mert Debrecenben egy orvosi eszközöket forgalmazó céget alapított, azt hazudta, hogy ezekkel megelőzhetőek a rákos megbetegedések. 4-5 évet bújkált Angliában, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Csaknem 200 rendbeli csalás miatt 4 év 8 hónap börtönt kapott ezért az ügyért, jelenleg letartóztatásban van, az ügyészség emberölés előkészületének bűntettével vádolja.

A bíróságon most az is kiderült, hogy a férfinak kevert típusú személyiségzavara van.

Az ügy szakértők és tanúk meghallgatásával folytatódik.