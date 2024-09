Csütörtökön számos riasztás érkezett a vármegye tűzoltóihoz kidőlt, veszélyessé vált fák miatt. A vármegyeszékhelyen az Arany János utcában, a Sesztina utcában, a Derék utcában, az Egyetem sugárúton és a József Attila utcában is motoros láncfűrésszel avatkoztak be a debreceni hivatásos tűzoltók – számolt be róla a katasztrófavédelem.