Igazából annyit lehet tudni Krisztián állapotára, hogy eddig 7 műtéten esett át, ami nagyon sok. Az elmúlt héten picit jobban volt, hiszen tudott enni és inni, valamelyest a tudata is tisztult. Elég nehezen kommunikál még, de édesanyámmal néhány napja tudott kommunikálni is viszonylag normálisan. A balesetről nem beszél, az nem hozódott fel, amiről nyilvánvalóan mi sem kérdezzük. Magától egyébként nem tud enni, csak segítséggel, ugyanis be van kötve a keze is