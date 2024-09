Központban a szabadidősport

1990-től a Magyar Rendőrség képzési rendszere jelentős fejlődésen ment keresztül. A program fontos eleme volt a Belügyminisztérium által történő szabályozás, ami 1996-ig megtörtént. – A fejlesztésben fontos szerepet kaptak az önállóan szervezendő társadalmi szervek, amelyeket ma már civil szervezeteknek nevezünk. Ezek a szervezetek speciális lehetőségeikkel nagy mértékben hozzájárultak az állomány felkészítéséhez. A kezdeti időkben felmerült a lehetőség, hogy a Dózsa Sportegyesület keretén belül tudjuk biztosítani az elképzeléseket, ám több objektív akadály miatt ezt nem tudtuk megvalósítani – mondta a rendőrségi rendszer átalakulásáról Aszalós Imre. A DRSE ezen folyamatok eredményeként jött létre harminc évvel ezelőtt.

1994-ben alakítottuk meg a Debreceni Rendőr Sportegyesületet. Ugyanebben az évben alakult meg a Magyar Rendészeti Sportszövetség is, amely összefogta és koordinálta a rendészeti egyesületek tevékenységét. A szövetségen keresztül csatlakoztunk az európai és a világ rendőrsport szövetségeihez, valamint a Rendőr és Tűzoltó Világszövetséghez. Ennek eredményeként nagyon sok hasznosítható tapasztalatra tettünk szert.

A DRSE a kezdetektől kiemelkedően töltötte be a feladatát; az egyesület biztosította az állomány részére a kétórás munkaidőkedvezmény hatékony és szakszerű felhasználását. Úgy dolgoztuk ki a rendszerünket, hogy a rendőrségi dolgozók a családjukkal közösen is sportolhassanak, ezzel megnövelve a testnevelés- és sportmozgalomban résztvevők számát. Ez a kezdeményezés egy társadalmi szerepvállalás is volt egy egészségesebb, fittebb nemzetért, egyesületi keretek között nagyon sok embernek biztosítottuk a rekreáció lehetőségét.