Az utóbbi hetekben a közösségi médiában jó néhány bejegyzést lehetett olvasni azzal kapcsolatban, hogy a Debrecenhez tartozó Kondoroskertben több helyre is betörtek ismeretlenek – írja a Cívishír. A portál ottjártakor volt, aki részletesen elmesélte a történteket, de olyan helyi lakossal is beszéltek, akihez bár ugyancsak betörtek, mégsem akart beszélni arról, hogyan találkozott a saját lakásában két idegennel. Mindenesetre annyit azért elmondott: senkinek sem kíván hasonló élményt, amelynek feldolgozásához jó sok időre lesz szüksége.

Betörők járják a Kondoroskertet

Forrás: illusztráció / MW-archív

Nem volt itt semmi gond mostanáig, de az utóbbi hetekben szinte másról sincs szó, hogy ide is, meg oda is betörtek

– magyarázza egy középkorú férfi, aki készséggel válaszol a kérdésekre. – Nem tartok a betörőktől, mert egy jó nagy és okos kutyám van, az ugatásából meg tudom állapítani, hogy a szomszéd macskája ingereli, vagy idegenek jöttek be a portámra. Ha az utóbbi történne meg, biztos, hogy „igazoltatná” őket, nemigen jutnának el a bejárati ajtóig. Na, de azért egy 9 milliméteres riasztópisztoly be van készítve az ágyam mellé, csak oda kell nyúlnom, és már használhatom is, ha úgy adódik. Nem mesze tőlünk is betörtek az egyik házba. Éjszaka, negyed kettő körül arra lett figyelmes a lakó, hogy valaki matat az ágya melletti éjjeliszekrénynél. Először azt hitte, hogy valamelyik családtagja van ott, majd amikor kérdőre vonta az illetőt, az gyorsan elszaladt, de szinte semmit sem vitt magával.

Sok a bizonytalanság

Gyakrabban járnak-e mostanában errefelé a rendőrök? – kérdezte a Cívishír tőle. Azt válaszolja, időnként megfordulnak a településrészen, de annak sok értelmét nem látja, hogy felmatricázott rendőrautóval végigmennek a nagyobb utcákon, sokkal hatékonyabbnak tartaná, ha civil járművel járőröznének, és éjszaka, akkor, amikor a betörések történnek. – Itt nőttem fel, de a körzeti megbízottal még soha életemben nem találkoztam – mondja.

Nem mindenki beszél szívesen a betörésekről, sokan annak ellenére sem nyilatkoznak, hogy tudják, se az arcuk, se a nevük nem szerepel majd a cikkben. Jobb a békesség, mondják, de amikor látják, hogy nem rögzítik a beszélgetést, azért többen megnyílnak, és elmondják, amit tudnak, vagy amit tudni vélnek.

– Mindenki tudja, hogy kik az elkövetők! Ott laknak a sínen túl. Korábban már voltak börtönben, és állítólag augusztus végén az egyiknek megint be kell vonulnia, aki egyszer már kapott hat év felfüggesztettet is – mondja egyikőjük, majd hozzáteszi: úgy tudja, a rendőrség a betörésekkel összefüggésben egyelőre senkit sem fogott el. Egy másik helybeli úgy értesült, hogy pár nap leforgása alatt legalább hat-hét helyre betörtek, de nem kondoroskertiek, hanem idegenek járják a portákat, míg egy harmadik változat szerint már nincs is mitől tartani, mert a betörők egyik településről a másikra vándorolnak, és már tovább is álltak, nem térnek vissza.