Az ügyész arra kérte a bíróságot, hogy nyomatékos enyhítő körülményként értékelje a beismerő vallomást, valamint azt, hogy az asszony három kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülményként azonban mindössze egy dolgot hozott fel: a gondatlan cselekmény súlyosabb fokát, a tudatos gondatlanságot kérte mérlegelni.

Virágh Pál bíró vezette a hétfői élőkészítő ülést

Forrás: Molnár Péter

A nő ügyvédje felszólalásában emlékeztetett rá, a gyermeknek és testvérének korábban sosem adatott meg az anyai szeretet és gondoskodás. Mint mondta, többször kellett otthont változtatniuk, az előző nevelőszülei bántalmazták, így súlyos sérüléseik keletkeztek.

Egyedül védencemnek volt köszönhető, hogy a gyermek elkerülte a műtétet, hiszen rendszeresen hordta orvoshoz, gyógytornászhoz, és sajátjaként szerette a kicsit. Férjével együtt az életét tette fel arra, hogy gyermekeket gondozzanak, ennek megfelelően átalakították saját családi otthonukat, hogy minél nagyobb tér álljon rendelkezésre, hogy ezek a gyermekek szerető közegben nőhessenek fel

– mondta. Hozzátette, a gyerekek rendesen, tisztán jártak iskolába, óvodába, jól táplálták őket, a nevelőszülői feladatokon túl pedig a nő anyai szeretettel is próbálta lelkileg és érzelmileg támogatni a gyerekeket. A gyermekorvos elmondása alapján is gondos anyuka benyomását keltette. Megemlítette, az anyuka olyannyira elhivatott volt, hogy az év nevelőszülői díjára is akarták jelölni. Fontosnak tartja, hogy ezt a feladatát a nő a későbbiekben is el tudja látni, hiszen számára ez egy életcél.

– Ez egy baleset volt. Úgy gondolom, bármilyen büntetés túlzott mértékű lenne védencem számára, hiszen a legnagyobb büntetést már megkapta: azzal a lelki teherrel kell együtt élnie, hogy egy gyermek halálában közreműködött – zárta beszédét az ügyvéd. Úgy véli, bizonyos élethelyzeteknek – ritkán ugyan, ám – előfordul, hogy súlyos következményei vannak.