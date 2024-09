Vasárnap kigyulladt egy autó Létavértesen, a Bocskai utcában. A helyi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt az ott lévők egy porral oltóval fékezték meg a tüzet. Az egység az utómunkálatokat végezte el, olvasható a hajdú-bihari katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

Főleg a szél miatt vonult vasárnap a katasztrófavédelem, de kigyulladt autóhoz is hívták őket

Forrás: katasztrófavédelem

Kidőlt fák, leszakadt ágak: a szeles idő miatt is vonult a katasztrófavédelem

Több faág is lehasadt vasárnap a szeles idő miatt a vármegyében. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók a Csokonai utcában avatkoztak be, mert úttestre dőlt egy fa. Később a Gábor Áron utcában kellett egy fát kivágniuk, mert az egy kerítésre dőlt. Egyeken a város tűzoltói egy akácfa két ágát vágták le, mert az akadályozta a közlekedést. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltóknak az adott feladatot, hogy egy fa több ága a forgalmi sávokat zárt el a Veres Péter utcában. Motoros láncfűrésszel dolgoztak a tűzoltók. Szerepre a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy nyolcméteres fát távolítottak el, mert az az úttestre borult. Debrecenben, az Ady Endre úton is úttestre dőlt fát kellett kivágniuk a város tűzoltóinak, majd a Kassai útra vonultak, ahol egy első emeleti erkélyről betondarabok hullottak le, a gyalogosforgalmat veszélyeztették. A napot a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók zárták, akik egy fűzfát vágtak ki, mert az a villanyvezetékre dőlt a Szénássy Mátyás utcában.