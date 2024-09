Ahogy arról a Haon is beszámolt, elfogatóparancsot adott ki a Debreceni Törvényszék még szeptember 5-én egy 14 éves fiú ellen, akit korábban emberölési kísérlet miatt ítéltek el jogerősen. A debreceni születésű Krisztofer még 2022. november 3-án szúrt hátba kétszer is egy kiskorút Hajdúhadházon, emiatt egy évvel később 4 év javítóintézeti nevelésre ítélték. A keddi Tényekben elhangzottak szerint most azért keresi a fiút a bíróság, mert megszökött a debreceni javítóintézetből.

A debreceni javítóintézet – innen szökött meg az emberölési kísérlet miatt elítélt Krisztofer

Forrás: Tények

Beletört a penge az áldozat hátába

2022 novemberében hazafelé sétált három diák, amikor arra tekert biciklivel az elkövető. Kötekedve szólt oda az egyik tanulónak, aki akkor 13 éves volt: azt mondta, megveri és megöli, ezután eltekert. A diákok nem vitatkoztak, mentek tovább, az agresszív fiú azonban újra megjelent, és hasba vágta áldozatát – idézte fel az eset körülményeit a hírműsor. Dulakodtak, majd a három fiú továbbment, a 12 éves támadó viszont utánuk eredt, ekkor történt a késelés.

A megszúrt gyereket kórházba vitték, testéből az orvosoknak kellett kiműteniük a pengét.

„Kedvezményt” kapott a javítóintézetben

Mivel a fiú a késelés idején még csak 12 éves volt, speciális szabályok vonatkoztak rá, emiatt kapta a 4 év javítóintézeti nevelést. – A fiatalkorú a jogerős büntetését töltötte a javítóintézetben, ahonnan megszökött, ezért a bíróság országos elfogatóparancsot bocsátott ki ellene – mondta el Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője. A Tények úgy tudja,