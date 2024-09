Kisteherautó és személyautó karambolozott a 33-as főút 82-es kilométerszelvényénél csütörtök este, Hortobágy térségében – közölte honlapján Hajdú-Bihar Vármegye Katasztrófavédelmi Igazgatósága. Mint írják, az ütközés következtében mindkét jármű árokba borult, a kisteherautó az ütközés után ki is gyulladt, mellette az avar is égett ezer négyzetméteren. A hajdúszoboszlói hivatásos és a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, egy embert kiemeltek a személyautó alól, a tüzet két vízsugárral eloltották. Az ütközés erejétől az egyik autóból a motor is kiszakadt.

Halálos baleset történt csütörtök este Hortobágynál

Forrás: Tóth Imre

A személyautó roncsai alá szorul sofőrt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A kisteherautóban ketten ültek, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Az Országos Mentőszolgálattól a mentőellátás kapcsán az alábbi tájékoztatást kaptuk: