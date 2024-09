A Homokkertből több lakó is megkereste a Cívishír szerkesztőségét, és elpanaszolták, hogy egy drónos megkeseríti az életüket. Nem elég, hogy rendszeresen a házak felett repked egy jármű, mely szemmel láthatóan kamerával felszerelt (így vélhetően felvételt is készít minden alkalommal), de a pilóta az utóbbi időkben egész közel merészkedik az ingatlanok ablakaihoz, sőt, előfordult már, hogy a fürdőszobában készülődő hölgyeket is megleste ily módon. Többen attól is félnek, hogy a betörők így térképezik fel a terepet. És ha ez nem lenne elég, a terület felett ereszkednek a Debrecenben landoló repülők, így a balesetveszély kockázata is jelentős. A portál a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtóirodájához fordult, hogy megtudják: ebben a helyzetben mit csinálhatnak a lakók, kihez fordulhatnak segítségért, mit tehetnek a rendőrök, milyen büntetésre számíthat a drónt vezető pilóta?

Drónnal figyelik a Homokkertben élőket?

A legfontosabb, hogy minden ilyen és ehhez hasonló esetben azonnal tegyünk bejelentést a 112-es segélyhívó számra, hogy a rendőrök a szükséges intézkedéseket megtehessék!

Ugyan minden eset más és más, de általánosságban elmondható, hogy a járőrök először megpróbálják felkutatni a drón kezelőjét és ellenőrzik, hogy szabályosan végez-e reptetést. Emellett ellenőrzik az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat és engedélyek meglétét, és ha jogsértés történt, akkor eljárnak a kezelővel szemben.

Milyen szabályok vonatkoznak a drónhasználatra?

Azt, hogy milyen feltételek mellett használhatjuk a drónt, három úgynevezett műveleti kategóriába sorolják.

A1: Ebbe a kategóriába tartozó akár (csak a C0-ás) drónokat jogosítvány és biztosítás nélkül is lehet használni. Mind a drónra, mind a pilótára regisztráció szükséges. Lakott területen belüli repülés esetén kötelező az eseti légtér, valamint a mydronespace alkalmazás használata is, viszont lakott területen kívül csupán az alkalmazás használata kötelező, hogy ellenőrizhessék a környék légügyi forgalmát.

A2: Az A2 kategóriába tartozó drónok használatához jogosítvány és biztosítás szükséges, valamint a drónra és a pilótára is kötelező a regisztráció. Az A2 kategóriába tartozó drónok használatakor szintén alkalmazni kell az eseti légtér igénylésére és a mydronespace alkalmazásra vonatkozó szabályokat, teljesen ugyanúgy működik ilyen szempontból, mint az A1 kategória. Az A2 kategóriába tartoznak azok a drónok, amelyek bizonyos paramétereknek megfelelve kevesebb kockázatot jelentenek a környezetben, valamint C2 minősítéssel rendelkeznek.

A3: Az A3 kategóriába tartozó drónok használatához szintén jogosítvány és biztosítás szükséges, regisztráció és a mydronespace használata is kötelező. Az A3 kategóriába tartoznak azok a drónok, amelyek nagyobb kockázatot jelenthetnek, vagy nincsen C minősítésük, és speciális szabályok alkalmazása szükséges azok biztonságos használatához.

Az érthetőség kedvéért fontos tisztázni, hogy mit jelent az eseti légtér és a mydronespace alkalmazás. Az eseti légtér az a légtér, amely eseti jelleggel, meghatározott időtartamra, közigazgatási hatósági eljárás során történő kijelölés útján jön létre. Igénybevételére jellemzően a légiközlekedés biztonságára veszélyt jelentő események, tevékenységek (pl. tűzijáték, repülősport-rendezvény, katonai hadgyakorlat) esetén kerül sor. Jogszabályban meghatározott esetekben a pilóta nélküli légi járművel végzett műveleteket is eseti légtérben lehet csak végrehajtani.