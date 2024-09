A kavics, füstifecske, keksz, sütemény, szilánkos, tejföl, csemperagasztó, fehér cica, barna cica neveken futó kábítószert a szolnoki férfi általában a szeretője lakásán deponálta, illetve a drogüzletre fenntartott gépkocsikban tárolta.

A nyomozók az akció során, a kutatáskor a vezetőülés alatt meg is találták az elrejtett drogot. Az elsődleges szakértői vélemények alapján ez 3-CMC, vagyis kristálymet, míg a szerető lakásán talált anyag marihuána. Az ingatlanokban a nyomozók lefoglaltak még mérlegeket, csomagolóanyagokat, porciózáshoz használt eszközöket, telefonokat és SIM-kártyákat is. Ezenkívül az elkövetők tiszaföldvári és szolnoki házára felszerelt térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálták és kimentették az NNI forenzikusai.