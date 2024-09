Parancsnoka is olyan helyre osztja be, hogy mindig telefonközelben legyen

Forrás: Facebook / Zsaru Magazin

Megosztotta azt is, hogy szinte minden szolgálati napján 7 nyelven mondja el, hogy hol lehet útdíjat fizetni vagy vízumot igényelni, de a hatósági bírságokról is tájékoztatást ad. Parancsnoka olyan helyre osztja be, hogy telefonközelben legyen, és a kollegák fel is szokták hívni, amikor az előállítóban egy külföldivel valamit közölni kell. Tóth Zoltán egyébként a labdarúgó-Európa-bajnokságra kiküldött kontingensnek is tagja volt, ami ugyancsak lendített a nyelvtudásán. Az őrmester nem csak nyelveket tanul, jelenleg másodéves a Milton Friedman Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán.