Már megszokott, hogy ha árvízveszély van az országban, akkor a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság dolgozói is csatlakoznak a védekezéshez. Nincs ez másként most sem, amikor a nagy esőzések miatt árvizek fenyegetik Magyarország több pontját is. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vasárnap a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyből kiderült, hogy a Dunán és a Lajtán érkező árhullámok elleni védekezés segítésére ma 47 vízügyi dolgozó indult el a TIVIZIG állományából a győri vízügyi igazgatóság működési területére.

Az árvíz elleni védekezést több hajdú-bihari szakember is segíti, a csoport a TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökségéről indult útnak

Forrás: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Mint írták, 42-en este 6 órától a Dunán, a Vének-dunaremetei árvízvédelmi szakaszon állnak szolgálatba, míg 5 műszaki irányító munkatársuk az önkormányzati védekezést segíti mától: Mosonmagyaróváron, Süttőn, Lábatlanon, Nyergesújfaluban és Esztergomban. Hozzátették, holnap előreláthatólag további 67 TIVIZIG-es kolléga indul a Dunához, az Esztergomi- és a Komárom-almásfüzitői árvízvédelmi szakaszokra segíteni a védekezési munkákat.