Mint arról beszámoltunk, Hajdú-Biharból is katonák indultak útnak hétfőn azért, hogy az ország legveszélyeztetettebb részén segítség az árvíz elleni védekezést. A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár több járművel, valamint egyenruhással segít a munkában, valamint a TIVIZIG szakemberei is a helyszínre érkeztek. Papp László, Debrecen polgármestere a közösségi oldalán mondott köszönetet a katonáknak, akik nemcsak a mindennapokban állnak helyt, de a veszélyhelyzetben is számíthatunk rájuk.

Az árvíz elleni védekezés egyik legfontosabb része a homokzsákok töltése, pakolása

Forrás: Somogyi András főtörzsőrmester-archív

Mint a polgármester írta, a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárja és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 130 munkatársa jelenleg is segítő kezet nyújt a Duna menti árvíz sújtotta településeken élőknek.