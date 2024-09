A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség munkatársai is csatlakoztak a Debreceni Állatkert rendezvényéhez, ezúttal az Állatkertek Éjszakája programon adtak hasznos bűnmegelőzési tanácsokat pénteken – számolt be róla közösségi oldalán a szerv. Mint írják, a jelenlévők játékos feladatokon keresztül jutottak különböző prevenciós tanácsokhoz, így megismerkedhettek az állatvédelem, a felelős állattartás fontosságával és az állatkínzás büntetőjogi következményeivel is.

Bűnmegelőzési ismeretekkel is gazdagodhattak az állatkertek éjszakájára kilátogató családok Debrecenben

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Több mint 500 gyermek próbálhatta ki az úgynevezett matató dobozt, az állatfelismerő-kvízt, a legkisebbek pedig színezéssel tölthettek el pár hasznos percet.