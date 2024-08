A vármegye esetszámai

Érdeklődtünk a MÁV-nál a hajdú-bihari adatokról is. A vasúttársaság válaszában azt közölte, Hajdú-Bihar vármegyében idén eddig négy baleset történt vasúti átjáróban, amelyek mind anyagi kárral jártak. Két alkalommal személygépkocsival, egyszer teherautóval és egyszer traktorral ütközött vonat. Hozzáteszik, tavaly ugyanebben az időszakban három baleset történt vasúti átjáróban a vármegyében, ezek közül egy halálos volt, kettő pedig könnyű sérüléssel járt. A közlekedők idén eddig 45 esetben rongálták meg a sorompó csapórúdját Hajdú-Bihar vármegyében, tavaly ilyenkorra 58 hasonló eset volt.

Tiltott vasútüzemi területen tartózkodás miatt idén nem ütött el embert vonat Hajdú-Biharban, azonban sajnos három öngyilkosság történt a síneken a vármegye területén. Összehasonlításképpen: 2023-ban hasonló időszakban két személyt ütött el a vonat, és négy esetben történt öngyilkosság.

Egy vonatbaleset a MÁV dolgozói számára is traumát okoz

A társaság arra kéri a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében tartsák be a KRESZ-szabályokat. A vasúti átjárót fokozott figyelemmel közelítsék meg, és legyenek tekintettel a fénysorompó jelzésére. Megjegyzik, ez egyaránt vonatkozik a járművezetőkre, valamint a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőkre is, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is.