Ennyit kaphat a Vágóhíd utcai baleset okozásáért a vádlott

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a fiatal sofőrt a Debreceni Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és vádiratában mértékes indítványként rögzítette, hogy a Debreceni Járásbíróság a férfit beismerése esetén 2 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélje és 3 évre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Mint megírtuk, a vádemelés hírére a közvélemény igencsak vegyesen reagált, többen lényegesen hosszabb tartamú büntetést tartanának indokoltnak, az ehhez kapcsolódó cikkünk alatti hozzászólások között egészen erős megfogalmazásokat is olvashatunk. Valóban nem könnyű helyzetről van szó, hiszen egy vétkes sofőrt állítunk szembe egy szépreményű fiatalember értelmetlen halálával. A megrázó tragédiák esetében érthető az is, hogy az emberek érzelmi alapon hoznának döntést, azonban a törvényes kereteket az ügyészségnek és a bíróságnak egyaránt be kell tartania. Az esettel kapcsolatban akkor Lakatos Olivér debreceni ügyvédet kérdeztünk arról, milyen büntetési tétel szabható ki halálos közúti baleset esetén.

Az ügyről további részleteket itt olvashat: