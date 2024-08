Természetesen vannak napok, amik fizikailag is kimerítőek a számára. Debrecenben 2023-ban két nagyobb vihar is volt, az egyik esetben mindössze az első nap csaknem 350 bejelentés érkezett a tűzoltóságra. Mint mondta, a mentőcsapat akkor három napon keresztül folyamatosan úton volt.

A debreceni tűzoltónak lételeme a bajbajutottak megsegítése

Forrás: Czinege Melinda

Tűzoltók, orvosok, rendészek: belőlük áll a mentőalakulat

Több hivatásos tűzoltó is a mentőcsapat tagja, szeretik ezt csinálni, és nem sajnálják rá az időt. Egy nagyon jó kedélyű, összetartó csapatról van szó. A tűzoltók mellett több területről érkező, különböző szakmai tapasztalatokkal rendelkező tagok, így orvosok, rendészeti dolgozók is megtalálhatóak, így tökéletesen kiegészítik egymást, és az ismereteik is gazdagodnak. A tavalyi évben a mentőcsapat eszközállománya is gyarapodott:

sikerült beszerezni egy hőkamerával felszerelt drónt, két nagy tartálykapacitású avaroltóval felszerelt quadot, így nagy kiterjedésű avartüzek oltásánál is be tudnak segíteni. A speciális eszközökkel képesek támogatni a hivatásos egységeket, így minél hatékonyabb lehet a kárfelszámolás. Folyamatosan részt vesznek különleges képzésekben is, ilyen például a drónpilóta vagy épp az alpintechnikai képzés.

A kutató-mentőcsoport minden olyan nagyobb esetekhez kivonul, ahol szükség van segítségre. Ahogy a 2023-as törökországi földrengés is idején útnak indultak a katasztrófa sújtotta területre, azonban Péter tagsága akkor éppen elbírálás alatt volt, így ő legjobb szándéka ellenére sem tudott a csapattal tartani. Jelentkezett a néhány hónappal későbbi, szeptemberi marokkói földrengés helyszínére induló mentőcsapatba is, azonban a kutató-mentőknek nem kellett beavatkoznia, mivel Marokkó nem kérte a nemzetközi segítséget, ehelyett mindössze humanitárius segítségnyújtást igényeltek.