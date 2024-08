Hatalmas tűz pusztított még augusztus 13-án egy karcagi hulladékfeldolgozóban, a telep akkora lángokkal égett, hogy a fekete füstöt még Püspökladányból is jól lehetett látni. Az udvaron hulladékok gyulladtak meg, de a nagy hőhatás miatt a tűz átterjedt a készáruraktárra. Az oltáshoz több településről érkeztek tűzoltók, többek között hajdúszoboszlói, berettyóújfalui és püspökladányi egységeket is riasztottak, de kivonult a helyszínre a debreceni Katasztrófavédelmi mobil labor is.

Tűz ütött ki augusztus 13-án a karcagi hulladékfeldolgozóban

Forrás: Napló-archív

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala szombaton látványos fotóval emlékezett vissza az óriási tűzre. A fotón egy lángoktól vöröslő épület látható, amely előtt több tűzoltó is áll, közben pedig mindent hatalmas füst borít.