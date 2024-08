Rémisztő történetet osztott meg egy kétgyermekes anyuka arról, hogyan zaklatta őt nemrég egy szatír Debrecenben, a nő beszámolójáról a Ripost közölt cikket. A fiatal anya bátorságból jelesre vizsgázott, sőt még fotót is sikerült készítenie a látszólag átlagos külsejű, idős férfiról.

Szatír zaklatja a nőket Debrecenben

Forrás: Ripost / olvasói fotó

Úgy néz ki, mint egy nagypapa

Ahogy a cikkben olvasható, Olívia egy ideje már Debrecenben él, és jól ismeri azokat a környékeket, amiket érdemes elkerülni, nehogy zűrös alakok zaklassák őt. Az ilyen személyeket általában a ruházatuk és a viselkedésük alapján távolról is kiszúrja, és inkább odébbáll, nehogy baj érje. Július 25-én viszont erre esélye sem volt: egy jól szituáltnak tűnő, idős, kecskeszakállas férfi lépett oda hozzá, és molesztálni kezdte őt.

Olívia az egyik debreceni nyilvános Facebook-csoportban írta meg, pontosan mi történt.

A Nagyállomáson odajött hozzám és nagyjából 5 percig mocskos módon molesztálni kezdett. Nagyon kérlek, küldjétek el, ha találkoztok vele, és a kisgyerekekre vigyázzatok!

– fogalmazott Olívia, hozzátéve, annyira hirtelen történt az egész, hogy ideje sem volt felfogni.

„Nagy hanggal, erélyesen rákiabáltam! Akkor állt odébb, amikor mondtam, hogy álljon meg, lefotózom és beviszem a képet a rendőrségre. Akkor elszaladt! Teljesen átlagos kinézetű, normális embernek látszik. Olyan, mint egy nagypapa!” – írta bejegyzésében a debreceni nő.

Másnál is próbálkozott már a debreceni szatír

A poszt alatti kommentekből aztán kiderült, a férfi mást is kipécézett korábban magának. „Sajnos nekem is volt már vele dolgom. Láttam már, a 47 és a 47Y-os buszon utazik. Mindenkihez szól a buszon is. Nagyon egy tapadós féreg! Amikor közeledett felém, finoman mondtam neki: húzzon innen, ide se jöjjön. De csak jött, mire én arrébb mentem. Erre meg messziről kiabálta, hogy hülye vagyok és bunkó, mert nem beszélek vele” – osztotta meg egy másik nő.

Ahogy a lap írta, a hozzászólások között aztán többen is megjegyezték, hogy az utóbbi időben más szatírral is találkoztak Debrecen utcáin. Volt, aki az uszodánál tapasztalt hasonlókat, ennél az esetnél végül a rendszámtábla beazonosítása segített, míg egy kommentelő ismerősét fiatalkorúnak nézte egy pedofil szatír.