Szerdán számoltunk be róla, hogy súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Polgár közelében. A szerencsétlenség során többen is megsérültek, az Országos Mentőszolgálat a helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztott. Mint akkor írták, két könnyebb sérültet, köztük egy gyermeket földi úton, egy gyermeket pedig súlyos sérülésekkel szintén földi úton szállítottak kórházba. Egy gyermeket súlyos-életveszélyes sérülésekkel légi úton vittek kórházba.