10 hónapos rendőrjárőr képzést végzett Debrecenben, fiatal rendőrként pedig részt vett a labdarúgó-Európa-Bajnokság biztosításában – kezdi beszámolóját Facebook-oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Bejegyzésükben Venyige Ervin karrierjének kezdetébe is bepillantást engedtek, valamint a foci-eb-s élményeiről is hallhatunk.

Debreceni rendőr is biztosított az idei labdarúgó Európa-bajnokságon

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Mint írják, az őrmester 2021-ben határozta el, hogy ő is egyenruhát ölt, és édesapja nyomdokaiba lép. Jelentkezett a Debrecenben induló 10 hónapos rendőrjárőr képzésre, majd sikeres vizsgát követően megkezdte szolgálatát. Közben drónkezelői vizsgát tett, több elfogásban is részt vett, és egyike azon rendőröknek, akik kijutottak az idei foci-Eb biztosítására.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a legjobb élménye a felszerelése óta, határozott választ adott:

– 26 évesen részt vehettem a labdarúgó-Európa-Bajnokság biztosításában. Amikor meghallottam, hogy lehet jelentkezni, egyből szóltam a feletteseimnek és bíztam abban, hogy fiatal rendőrként kijuthatok egy ilyen tornára. Nem sokkal később megtudtam, hogy bekerültem a kiutazó rendőri kontingensbe, nagyon örültem, hiszen egy ilyen nagy rendezvény biztosításában nem mindenki vehet részt – részletezte.

– A kiutazás reggelén hamar kiderült, hogy egy jó csapat gyűlt össze, az út hangulatosan telt. Visszatekintve elmondhatom, hogy kint létünk alatt sok barátra tettünk szert. Németországban főleg a vasútállomások és a repülőtér környékén láttuk el feladatainkat, de előfordult, hogy a „fan” zónák környezetében járőröztünk. Többezer szurkolóval találkoztunk, és őszintén szólva, nekem nagyon pozitív csalódás volt ez az egész – mondta.

– A kint töltött több mint három hét alatt egyetlen magyar állampolgárral szemben sem kellett intézkednem. Nagyon jó volt a hangulat, a szurkolók kulturáltan viselkedtek, pozitívan álltak hozzánk – húzta alá Venyige Ervin.

– Amikor meglátták az egyenruhánkat, sokan jöttek oda hozzánk egy-egy szelfiért. A biztosítás során rengeteg szakmai tapasztalatot szereztem, és különböző rendőri egységekkel is együtt dolgozhattam, a járőröktől kezdve a rohamrendőrökig. Mind a magyar, mind a német kollégákkal is jó volt az összhang, egyaránt adtunk és kaptunk is segítséget. Összességében elmondva, ha pár szóval kellene jellemeznem, hogy mik voltak a legpozitívabb dolgok a kintlétem alatt, azt mondanám: a hangulat, a hozzáállás és a szakmai fejlődés – osztotta meg a fiatal rendőr.