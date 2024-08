Sorozatbetörőt fogtak 1 órája

Ablak alatt kerti faszék, vitte a tolvaj, amit csak ért

Sorozatbetörőt kaptak el korábban a hajdú-bihari rendőrök, most a nyomozást is lezárták., 3 millió forint a kár, az orgazdának is felelnie kell.

Bejelentés érkezett a rendőrségre még tavaly március 9-én reggel, hogy valaki betört egy debreceni családi házba az éjszaka folyamán, és 75 ezer forint értékben vitt el értékeket. A nyomozók azonnal az ügy felderítésébe kezdtek, ekkor került a látókörükbe a 40 éves férfi, akiről kiderült, hogy több korábbi bűncselekmény elkövetésével is kapcsolatba hozható, olvasható a police.hu-n. Debrecenben is lecsapott a sámsoni sorozatbetörő

Forrás: police.hu A hajdúsámsoni férfi főképp ingatlanokat szemelt ki, a bejutáshoz kerítéseket, kapukat és lakatokat rongált meg. Miután bejutott az épületekbe, kutatni kezdett, és szinte mindent vitt, amit értékesnek tartott. Munkagépeket, szerszámokat, alkatrészeket, egy segédmotoros kerékpárt és pénzt, azonban négy esetben nem járt sikerrel. A tárgyakat egy 71 éves debreceni lakos vásárolta meg tőle úgy, hogy tudott arról, azok illegálisan jutottak ismerőse birtokába. A rendőrség most fejezte be a nyomozást

Forrás: police.hu A hajdúsámsoni férfinak 29 rendbeli lopás, míg társának pénzmosás miatt kell felelnie. A nyomozók elvégezték az eljárási cselekményeket, az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.

