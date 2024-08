Jólelkű vagy a világ dolgaiban kevésbé jártas időseket, illetve komoly alkoholgondokkal küzdő embereket környékeztek meg azok a csalók, akik Debrecenben és vidékén igyekeztek megszerezni áldozataik ingatlanját. Csaknem hússzor sikerrel is jártak, az időseknek több mint 200 milliónyi kárt okoztak, a rendőrségnek pedig nagy fejtörést – olvasható a Zsaru magazin legújabb számában.

Szántó Tibor őrnagy avatott be a csalók felkutatásának részleteibe

Forrás: Zsaru Magazin

Látszólag egyszerű ügy, valójában igencsak bonyolult. Egy társaság Debrecenben és környékén próbálta megszerezni idősektől a lakásukat vagy a házukat. Olyanoktól főleg, akiket viszonylag egyszerűen be lehetett csapni. Vagy azért, mert tájékozatlanok voltak, vagy azért, mert figyelmetlenek, esetleg jólelkűek, vagy egyszerűen komoly alkoholproblémákkal küzdöttek. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, elsőként egy nő tett feljelentést a Debreceni Rendőrkapitányságon 2020 decemberében, hogy élettársától csalással szerezték meg ingatlana tulajdonjogát. A rendőrök nyomozni kezdtek, közben egyre-másra futottak be hozzájuk jelzések hasonló esetekről. Minél mélyebbre jutottak az ügyekben, annál több olyan sértettet azonosítottak, akik bár ugyancsak áldozatául estek a csalóknak, nem tettek feljelentést.

Nem volt egyszerű felkutatni a csalókat

A rendőröknek különféle információkat, évekkel ezelőtti vagy éppen teljesen új adásvételi szerződések tömkelegét kellett átvizsgálniuk, hogy kiszűrhessék az ilyen ügyleteket. Miközben adatok szerint még egy ügyvéd is aktívan közreműködött a sértett megkárosításában, őt később gyanúsítottként hallgatták ki.

Elkövetőként képbe került hét ember, és ezután kezdtük vizsgálni, hogy az utóbbi időben milyen ingatlanok köthetők hozzájuk

– mondja Szántó Tibor őrnagy, a Debreceni Rendőrkapitányság gazdasági ügyek alosztályának vezetője.

Ami kicsit is gyanús volt, azonnal megkerestük a régi tulajdonosokat. De ez nem volt egyszerű, mert a károsultak egy része lényegében hajléktalanná vált, vagy szívességből ilyen-olyan, kunyhószerű épületben húzhatta meg magát ismeretlen helyen. Amikor aztán rájuk találtunk, ugyancsak nehéznek bizonyult bármit megtudni tőlük, mert volt köztük komoly alkoholgondokkal küzdő, szellemileg leépült vagy a jogi ismereteit tekintve teljesen tájékozatlan ember

– Ami azonban kiderült: megesett, hogy az elkövető élettársi kapcsolatot ígért a sértettnek, összeköltözést, boldogságot, szerelmet. Csak adja el a házát, hogy vehessenek egy közöset a pénzből… Más esetben a csalók arra hivatkoztak, hogy gyámügy el akarja venni tőlük a gyermekeiket, és csak úgy lehet őket megmenteni, ha igazolni tudják, van ingatlanjuk, ahol élhetnek, ezért arra kérték a sértetteket, hogy látszólag adják el nekik az ingatlanjaikat, majd miután a gyámügyet megnyugtatták, visszaírják a házukat, lakásukat a tulajdonos nevére.

A sértettek általában beleegyeztek az adásvételbe, segítő szándékuk olyan erős volt, hogy már-már boldogan járultak egy ügyvéd elé, hogy az ingatlanjuktól megszabaduljanak, megmentve ezzel egy gyereket az intézeti neveléstől

– folytatja a történetet Szántó Tibor.