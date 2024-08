Ahogy arról 2022 őszén a police.hu már korábban is írt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatásai alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) megállapította annak gyanúját, hogy gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek törvénysértő módon hívják le az egészségbiztosítási alapból a jogszabályban megállapított támogatást. Akkor az NVSZ felejelentése alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nyomozó Főosztálya indított nyomozást az ügyben, most újabb fejleményekről számolt be a police.hu.

Gyógyászati segédeszközök után járó összegeket igényeltek vissza

Az első akció 2022. november 8-án volt. A rendőrök ekkor összesen nyolc személyt fogtak el: két ortopéd orvost, két asszisztenst, két cég tulajdonosát, az egyik vállalkozás gazdasági vezetőjét, valamint üzletkötőjét. A beszerzett bizonyítékok alapján a költségvetési csalást úgy követték el, hogy olyan gyógyászati segédeszközök után járó összegeket igényeltek vissza a NEAK-tól, amik mögött fiktív adatok szerepeltek. Az orvosok által felírt vényeken olyan személyek adatai voltak feltüntetve, akiknek az egészségi állapota nem indokolta az adott ortopéd készítményt. A rendszer hierarchikusan és konspirált módon működött.

A gyanú szerint a jogosulatlanul visszaigényelt összeg megközelíti a 200 millió forintot.

A nyomozók a négy férfit és a négy nőt gyanúsítottként hallgatták ki bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint különleges adatra elkövetett személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt. Utóbbi két bűncselekmény ezres nagyságrendű, tekintettel arra, hogy ezeket tömegesen követték el. A nyolc gyanúsítottal szemben a KR NNI a napokban fejezte be a nyomozást, és küldte meg az iratokat vádemelési javaslattal a Nógrád Vármegyei Főügyészség részére.

Egyre több ügyre derült fény, országszerte nyomozócsoportok alakultak

A gyógyászati termékekre elkövetett költségvetési csalási ügyekben megindított büntetőeljárások előrehaladtával egyre több cég és egyre több visszaélés került a rendőrök látókörébe, ezért országszerte nyomozócsoportok alakultak, és a Nemzeti Nyomozó Irodán túl különböző vármegyei rendőr-főkapitányságokon is büntetőeljárások indultak. A bűnszervezet teljeskörű feltérképezése érdekében a nyomozók a kezdetektől fogva szorosan együttműködnek az NVSZ-szel.