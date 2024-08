Pár hét leforgása alatt több bejelentés is érkezett betörésekről Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településéről is. A hajdú-bihari rendőr-főkapitányság a police.hu-n megjelent közleményében azt írta, az elkövetők jellemzően telephelyeket céloztak meg, de Berettyóújfalu környékén és a szomszédos vármegyében több önkormányzati épületbe is betörtek. Utóbbi helyszíneken leginkább pénzt kerestek, a telephelyekről viszont vittek mindent, amit értékesnek gondoltak, gépeket, szerszámokat, fémtárgyakat. Ha lehetőségük nyílt, zsákmányukat nem a saját kocsijukba pakolták, hanem az ott parkoló járművek valamelyikébe, így egy kisteherautó és egy furgon eltűnése is a számlájukra írható.

Több betörés is köthető a fülöpiekből álló bandához

Forrás: police.hu, YouTube / PoliceHungary