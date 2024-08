Reggeli ügyeleti összefoglalónkban írtunk már arról a bajba jutott kislányról, akinek a saját biciklijébe szorult a lába hétfőn Balmazújvároson, és végül a tűzoltóknak kellett őt kimenteni a szorult helyzetből. Az esetet délután a katasztrófavédelem Facebook-oldala is kiemelte, sőt a posztban fotókat is közöltek, amelyeken jól látszik, hogy a gyerek lába a rózsaszín bicikli hajtókara és a váza közé ragadt be nagyon szerencsétlenül.

Biciklibe szorult egy kislány lába Balmazújvároson

Forrás: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűzoltók kéziszerszámok segítségével szabadították ki a lábat, a hajtókar viszont csereérett lett a művelet után.