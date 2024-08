Kaszás Balázs főtörzsőrmester, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője kamaszként indult el rendészeti irányba, és a szakképzés alatt ismerte fel, a helyszínelés lesz a kedvenc területe. Eddig két kamion frontális ütközésének rekonstruálása jelentette számára a legnagyobb kihívást, de egy drámai életmentést is felidézett – olvasható a Zsaru Magazinban.

A családban többen is rendőrök

– Gyerekkoromban eldőlt, hogy rendőr lesz belőlem, pontosabban, hogy belőlem is rendőr lesz – mondta somolyogva.

Nálunk több is van, illetve volt a családban. Ők különféle beosztásokban szolgáltak közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályokon. Nem befolyásoltak, nem ösztökéltek, nálam ez magától jött, bár úgy is mondhatnám, hogy adta magát. Azért is végeztem a derecskei I. Rákóczi György Gimnáziumban, mert ott volt rendészeti szakirány.

A Miskolci Rendvédelmi Technikum kétéves képzése alatt vált hivatásossá, majd három esztendőn át a XII. Kerületi Rendőrkapitányság járőreként szolgált. Saját kérelmére került a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságra 2016 nyarán.

Ott a közlekedésrendészeti osztály járőre lettem, és közúti balesetek helyszíneinek biztosítása során a helyszínelők munkájába is besegítettem. Érdeklődéssel tettem, és a parancsnokom meglátta bennem a potenciált, így aztán ’18-ban elvégeztem a helyszínelő és balesetvizsgáló továbbképzést Dunakesziben. Ezalatt ismertem fel, hogy ez a feladatkör nemcsak érdekel, hanem érzékem is van hozzá

– idézte fel a főtörzsőrmester, aki most is hálás kollégáinak. – Én voltam a legfiatalabb az újfalui helyszínelőcsapatban, de el- és befogadtak, megelőlegezték a bizalmukat, ami jólesett, és azon voltam, hogy erre rá is szolgáljak. Nyíltan beszéltünk a szakmai dolgokról, ami most is így van, de különféle rutinokba is beavattak, ezzel is támogatták a fejlődésemet. Azt is tudatosították bennem, hogy egy halálos baleset lelki terhét is a kapitányság öltözőjében kell hagynom, nem csak az egyenruhát. Akkor is, ha gyerek is életét vesztette a szemlézett tragédiában, és hogy ebbe bele lehet jönni, főleg biztos családi háttérrel, ami nálam megvan. A helyemen érzem magam, és az is kedvemre való, hogy feladatkörömnek fontos részét képezik az iskolákban és idősotthonokban tartott baleset-megelőzési előadások. Arra pedig büszke vagyok, hogy júniusban másodikak lettünk a baleseti helyszínelők XIII. országos versenyén a kollégámmal, Bacsi Sándor főtörzsőrmesterrel – mondta.