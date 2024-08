Ahogy azt a Haon elsőként megírta, áramütés ért egy 15 éves fiút a berettyóújfalui vasútállomáson múlt vasárnap, miután felmászott egy tehervonat tetejére. A fiatal és három barátja lekésték a vonatot, ezután léptek az üzemi területre, majd ugráltak a vagonokról. A baleset ekkor történt, a fiú túl közel került a felsővezetékhez, áramütés érte, majd lezuhant a vasúti kocsi tetejéről. A fiatalt életveszélyes sérülésekkel előbb a helyi kórházba vitték, majd átszállították Miskolcra, ahonnan a Tények információi szerint Budapestre, a Bethesda Gyermekkórházba vitték, mert itt adják a legkorszerűbb ellátást az égési sérüléseket szenvedett gyerekeknek. A hírműsor úgy tudja, a fiú állapota válságos, életéért jelenleg is küzdenek az orvosok, a legmodernebb kezelések után további műtétek várnak rá.

Az áramütés ért fiú életéért a Bethesda Gyermekkórházban küzdenek

Forrás: Tények

Súlyos sérülések az áramütés miatt

Később ugyancsak a hírműsor számolt be arról, hogy a nevelőotthonban élő gyereknek belső sérülései és koponyatörése is lett, mélyaltatásban tartják, szörnyű fájdalmai vannak. Mint kiderült, a fiatal nyaka úgy összeégett, hogy gégemetszést is végeztek rajta. A műsorban a fiú nagymamája is megszólalt, aki most azért küzd, hogy unokáit kivehesse a nevelőotthonból, mert szerinte az intézmény is felelős lehet a történtekért.

– Harmadfokú és másodfokú égése van, máj-, tüdő-, lépzúzódása van, fejtörése, arctörése is van, vérrög van a fejében, nem is egy helyen – sorolta unokája sérüléseit a nagymama. Elmondta azt is, hogy a fiú 14 éves öccse is kórházba került, aki ugyan nem mászott a vagonokra, de sokkot kapott a történtek miatt. Infúziót kapott, majd miután jobban lett, haza is engedték.