A Naplóban az állt, Djamelt az események után nem tudták kihallgatni, mert altató-nyugtató hatású injekciót kapott, másnap viszont beismerte: a tervezgetés szintjén odáig jutott, hogy a gyerekét magához veszi és egyedül fölneveli, mert az anya nem az arab normáknak megfelelően élt. A tudósításból az derült ki, hogy a túszejtő elismerte felelősségét, részletesen azonban egyelőre nem volt hajlandó beszélni a tettéről, mert szerette volna megvárni, hogy először ülepedjenek benne a történtek.

Mi történt a túszejtővel?

Zatout Djamel ügyének a tárgyalásával a Népszabadság is foglalkozott. A rettegés még nem múlt el címmel adtak hírt róla, hogy 1992. január 7-én megkezdődött a terrorcselekménnyel, könnyű és súlyos testi sértéssel vádolt férfi pere a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon. A cikkben arról is írtak, hogy az Angyalföld téri túszejtő az előzetes letartóztatásában kétszer kísérelt meg öngyilkosságot, valamint a tárgyalás előtt a beszélőn egy olló szárával szurkálta meg a feleségét. A kihallgatáson Djamel azt állította, a nő vitte be az ollót, míg a feleség azt mondta, az olló már eredetileg is a férjénél volt, aki az olló másik szárát használta az egyik öngyilkossági kísérletéhez.

– A harminc esztendős férfi halmazati büntetésként hat év fegyházban letöltendő szabadságvesztést kapott, büntetése letöltése után pedig, mint nemkívánatos személynek, el kell hagynia a Magyar Köztársaság területét. A bíróság Zatout Djamelt egy rendbeli terrorcselekménnyel elkövetett bűntettben, egy rendbeli súlyos testi sértésben, egy rendbeli súlyos testi sértés kísérletében, egy rendbeli könnyű testi sértésben és egy rendbeli magánlaksértés kísérletében találta bűnösnek – számolt be végül a kiszabott ítéletről a Hajdú-bihari Napló 1992. január 10-i számában.

Zatout Djamel további büntetést kapott

A történet azonban itt még nem ért teljesen véget, egy évvel később a túszejtő utólag még további 8 havi börtönbüntetést kapott súlyos testi sértés bűntettének a kísérletéért a tárgyalás előtti szurkálás miatt. Az ítélethirdetés másnapján, 1993. március 8-án szintén a Napló hasábjain olvashattunk részletes beszámolót arról, mi is történt azon a bizonyos beszélőn. Az írásból az derült ki, hogy a beszélgetés után Djamel az őrtől engedélyt kért, hogy búcsúzóul megcsókolhassa feleségét. – Összehajoltak, ekkor Djamel bal kezével megragadta az asszony fejét, a jobb kezében lévő fél ollóval pedig háromszor megszúrta feleségét. Az egyik döfés a bal karját, a másik a felső szemhéját, a harmadik az orrát érte. Másnap Djamel zárkájának átvizsgálásakor megtalálták az olló másik szárát. Djamel később arra hivatkozott, ő nem bűnös, a felesége adta az ollószárat amikor búcsúcsókra hajolt, majd azt súgta a fülébe: „Djamel, ölj meg, nem akarok ellened tanúskodni, inkább meghalok!" – tudatta az újság. Mint a cikkben közölték, Djamel korábban ugyanazzal az ollószárral és egy zsilettpengével kísérelt meg öngyilkosságot, valamint a tanúk egybehangzóan azt állították, a túszejtőé volt az olló, amelyet feltehetőleg azért vitt a beszélőre, hogy megölje vagy megvakítsa feleségét, aki el akart válni tőle.