Ahogy arról már beszámoltunk, szerda este igen látványos vihar csapott le többek között Hajdú-Biharra is, azonban a villámparádé mellett bosszúságot is okozott, ami miatt többször is riasztották a tűzoltókat este.

Villám csapott bele egy családi ház kéményébe a debreceni Függetlenség utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltották el a tüzet, ami a tetőszerkezetben keletkezett.

Nagy mennyiségű víz volt egy családi ház pincéjében, ezért riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat a Templom utcába. A tűzoltók kiszivattyúzták a csapadékvizet.