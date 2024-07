Meglehetősen nagy port kavart 2023 januárjában a Vágóhíd utcai baleset, melyben két autó frontálisan ütközött a felüljárón. Az ügy lényege, hogy az egyik autó fiatal sofőrje 85-90 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, gyorshajtása és gyakorlatlansága miatt áttért a szemközti sávba, majd nekiütközött a vele szemben szabályosan haladó gépkocsinak. A baleset következtében a 21 éves vétlen sofőr a helyszínen életét vesztette.

A Vágóhíd utcai baleset helyszínén készült fotó

Forrás: Napló-archív

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, az ügyben a rendőrség lezárta a nyomozást, az ügyészség pedig június végén halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt a fiatalember ellen. A vádiratban 2 év 6 hónap fogházbüntetést rögzített mértékes indítványként.

A vádemelés hírére a közvélemény igencsak vegyesen reagált, többen lényegesen hosszabb tartamú büntetést tartanának indokoltnak, az ehhez kapcsolódó cikkünk alatti hozzászólások között egészen erős megfogalmazásokat is olvashatunk. Valóban nem könnyű helyzetről van szó, hiszen egy vétkes sofőrt állítunk szembe egy szépreményű fiatalember értelmetlen halálával. A megrázó tragédiák esetében érthető az is, hogy az emberek érzelmi alapon hoznának döntést, azonban a törvényes kereteket az ügyészségnek és a bíróságnak egyaránt be kell tartania.