Az Újkert irányából gomolygó fekete füstfelhőre lehettek figyelmesek a debreceniek csütörtök délután. A messziről is kiszúrható füstről az egyik legnagyobb helyi Facebook-csoportban is kérdezősködtek, és több fotót is posztoltak róla.

Az Újkert irányából felszálló füstöt messziről is jól lehetett látni

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A hajdú-bihari kataszztrófavédelem sajtóosztálya a Haon érdeklődésére közölte,

személyautó égett a Thomas Mann utcán.

A Thomas Mann utcán lángoló autó

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Az esethez a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral oltották el a lángokat.