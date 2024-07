Heti összefoglaló 57 perce

Tragédiák rázták meg Debrecent

Június utolsó hetében több tragikus eseményről is beszámoltunk. Most azokat a cikkeket szedtük egy csokorba, melyek leginkább foglalkoztatták az olvasóinkat a mögöttünk hagyott héten; tragédia, vádemelés és baleset is szerepel köztük.

Több helyszínen is ki kellett húzni a rendőrségi szalagot Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Már a hét elején, június 25-én, kedden tragédia történt Debrecenben, amikor egy idős hölgy zuhant ki a 13. emeletről a Borbíró téren. A helyiek szerint sem mentális, sem anyagi gondja nem volt az asszonynak. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, megtudtuk, idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Itt történt a tragédia, ebből a 14 emeletes panelházból zuhant ki a 83 éves asszony

Forrás: Haon A Lehel utcán történt újabb tragédia Az egyik olvasónk jelezte, hogy szerda éjjel tragédia történt Debrecenben: a Lehel utcán a Szöcske szobor közelében álló egyik 14 emeletes panelházból valaki kizuhant a magasból. Amikor a Haon csütörtökön kora délután a helyszínre érkezett, a helyszíni szemle véget ért, és a holttestet már elszállították, az ott maradt rendőrségi szalag és a fertőtlenítő mutatta az eset helyét. A Lehel utcában készült riportunk itt olvashatják:

Egy egész Debrecent megrázó ügyben történt vádemelés június 26-án, szerdán; a 2023. január 7-én hajnalban történt Vágóhíd utcai baleset kapcsán. A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tudatta, hogy vádat emeltek azzal a fiatal sofőrrel szemben, aki gyorsan hajtott és nekiütközött a szemből érkező autónak, amelynek vezetője a helyszínen meghalt. Mentőhelikoptert is riasztottak a csütörtök reggeli, Bocskaikertnél történt balesethez. A helyszínről 3 személyt könnyebb, míg egy személyt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Baleset Bocskaikertnél – csütörtök reggel karambolozott két autó Fotók: Tóth Imre

Már utazhatunk közvetlen járattal Debrecenből a Balatonhoz Érvénybe lépett a MÁV Zrt. nyári menetrendje, június 22 óta Debrecenből közvetlen vasúti járattal elérhető a Balaton. Kíváncsiak voltunk rá, mennyien használják ki a lehetőséget, ezért a MÁV-nál és az utasoknál is érdeklődtünk. Helyszíni riportunkat a debreceni Nagyállomáson a szombati 8:13-as Aranypart expressz indulása előtt készítettük:

Múlt hétről ajánljuk még:

