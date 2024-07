Egy 50 éves férfi és 25 éves társa megállapodott abban, hogy a könnyű jövedelem reményében bűncselekményeket fognak elkövetni. Sárrétudvari környékén található telephelyekről és tanyákról közel nyolcmillió forint értékben loptak szerszámokat és munkagépeket 2024 áprilisban és májusban – közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság. A betörések során törtek-zúztak, ajtókat feszítettek fel, ablakokat törtek be és több traktort is megrongáltak. Utóbbiakból próbáltak alkatrészeket kiszerelni, de hozzá nem értésünknek köszönhetően csak működésképtelenné tették azokat, így a lopásin túl közel 3 millió forint rongálási kárt is okoztak. Később az is kiderült, hogy az idősebb férfi nem elégedett meg a társával együtt szerzett zsákmánnyal, egyedül is keresett lehetőségeket. Megszállt egy környékbeli vendégházban, és távozáskor több mint 300 ezer forint értékű elektronikai cikket is magával vitt a rendőrségi közlemény szerint.

A rendőrök az 50 éves férfit a házában, a padláson, a kémény mögött elrejtőzve találták meg, majd elfogták, bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Fiatalabb társa szabadlábon védekezhet. Lopás és rongálás miatt kell felelniük.

A nyomozók az ellopott szerszámok és munkagépek nagy részét megtalálták, azokat lefoglalták, így a lopásokból származó közel nyolcmillió forint kárból hétmillió megtérült.