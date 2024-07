Akár egy Guy Ritchie rendezésében készült gengszterparódia jelenete is lehetne az az eset, amely 2015 novemberében történt Debrecenben, egy Mikepércsi úti drogériában. Az eset azért is került csaknem egy évtizeddel később terítékre, mert a rendőrség – a police.hu-n nemrég megjelent közlemény szerint – visszavonta a nyomravezetői díj kitűzését. A debreceni parfümlopás nem kapott országos hírverést, habár a betörés menete bizonyára felkeltette volna a közvélemény érdeklődését. A Hajdú-bihari Napló néhány nappal később röviden beszámolt a betörésről, egy 2016 júliusi számban találtunk egy részletesebb leírást az esetről. A napilap is csak akkor értesült a részletekről, amikor a rendőrség 500 ezer forintos díjat ajánlott fel annak, aki azonosítja a két elkövetőt.

A parfümlopást kamera is rögzítette, a felvételt azonban azóta törölték

Forrás: Napló-archív

Mint írják, az eset hajnali 1 óra előtt történt, akkor gördült a bolthoz Mikepércs irányából egy E39-es típusú, sötét színű BMW. A gépkocsiból két maszkos férfi szállt ki, majd egy baltával próbálták betörni a drogéria bejáratát. Az ajtó anyaga többé-kevésbé ellenállt, így úgy döntöttek, más módszerhez folyamodnak.

Egyikük beült az autóba, és egy az egyben betolatott az üzletbe. Ezután megpróbáltak minél több parfümöt bepakolni a náluk lévő zsákokba, azonban a zsákmány súlyától az egyik kiszakadt, így bevásárlókosarakba vagy – ahogy a Napló cikke fogalmaz – merevítővel ellátott zsákokba dobálták az árut.

Nem találták meg a parfümlopás elkövetőit

Mindössze néhány perc alatt több millió forint értékű illatszert vettek magukhoz, majd elhajtottak Mikepércs irányába. Az esetet az üzlet biztonsági kamerája is rögzítette, melyet a rendőrség a nyomravezetői díj kitűzéskor közzétett. A felvételt azonban azóta törölték.

Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a díjkitűzéssel kapcsolatban közölték,

a Bűnügyi Igazgatósága ismeretlen tettesekkel szemben lopás bűntett gyanúja miatt folytatott nyomozást. Hozzátették, tekintettel arra, hogy a bűncselekmény büntethetősége elévült, az ügyet megszüntették, a nyomravezetői díjat pedig visszavonták.

