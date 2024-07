Előkészítő ülést tart július 8-án, hétfőn a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat lényege szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala a 2021. október 20-án akkor kétéves sértettnek és kilenc hónapos testvérének védelembe vételét megszüntette és ideiglenes hatállyal elhelyezte a vádlottnál, mint nevelőanyánál Hajdúsámsonban. A járási hivatal ezzel egyidejűleg megállapította, hogy a kiskorú sértettek vérszerinti édesanyjának a gondozási-nevelési joga szünetel az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama alatt – olvasható a Debreceni Törvényszék tárgyalási jegyzékében.

A nevelőanya miatt kerülhettek kórházba a gyerekek

Rendszeresen kiabált a gyerekekkel a nevelőanya

Mint írták, a vádlott 2021. október 28-án elvitte a sértetteket a hajdúsámsoni orvosi rendelőbe, ahol védőnő jelenlétében a gyermekorvos megvizsgálta a gyermekeket, azonban ekkor bántalmazásból eredő sérülést, továbbá kiszáradást vagy alultápláltságot nem észlelt, ezt támasztja alá az is, hogy pár nappal később az illetékes védőnő is meglátogatta a gyermekeket, azonban rendellenességet ő sem tapasztalt.

A kiskorú sértettek nevelése során a vádlott számos nehézséggel szembesült, kifejezetten a gyermekek sírós természete, valamint a megfelelő étvágy hiánya miatt és ilyenkor az asszony rendszeresen kiabált a gyerekekkel, szidalmazta őket. A vádlottat az élettársa többször is próbálta nyugtatni, azonban a nő erre azt felelte, hogy

kell a pénz, miből lesz fizetve a rezsi.

Emellett előfordult, hogy a gyermekek öltöztetése vagy fésülése során a vádlott indulatos lett és bántalmazta is a sértetteket, ilyenkor arra is sor került, hogy az etetőszékbe beledobta őket. Amikor pedig az egyik gyermek nem fogadta el az ételt, akkor olyan is előfordult, hogy a vádlott a sértettet két kézzel felemelte és megrázta, miközben szidalmazta is.