A legtöbb esetben elektromos meghibásodás okozza a tüzet, mely főleg a jármű műszaki állapota miatt következik be, ütközéskor csak ritkán gyulladnak ki az autók. De ugyanígy lehet a kiváltó ok egy rövidzárlat, az akkumulátor meghibásodása, az elektromos kábelek vagy egy üzemanyag ellátó rendszer vezetékének sérülése is