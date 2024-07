Néhány művirág és leégett gyertya jelzi, hogy a Faraktár utcai felüljáró lábánál tragédia történt. Mint ismert, március 4-én délután két autó ütközött, a járművek több személyt elsodortak. Egy 55 éves nő a helyszínen meghalt, később háromra nőtt a Faraktár utcai tragédia halálos áldozatainak száma.

A Faraktár utcai tragédia helyszínén többen is megemlékeztek

Forrás: Napló-archív

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtóosztályánál érdeklődött a Cívishír, hogy megtudják, hogy áll most a nyomozás. A szűkszavú válaszból kiderül, hogy a rendőrség közlekedésrendészeti osztálya kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétség miatt folytat eljárást. A feltételezett okozó gyanúsítotti kihallgatása megtörtént. Megerősítették, a balesetben hárman vesztették életüket, az eljárás lefolytatása szakértők bevonásával folyamatban van. Hozzátették, a nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem adnak.

A Büntető Törvénykönyv szerint a gyanúsított két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

A márciusi baleset következtében mindkét autó a járdára hajtott

Forrás: Napló-archív

Két nő és egy kisfiú a Faraktár utcai tragédia áldozata

A baleset másnapján, március 5-én a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja azt közölte, a helyszínről két súlyos, életveszélyes sérültet szállítottak kórházba a mentők, egy személy életét nem tudták megmenteni. A megsérült gyerek állapotáról akkor a család kérésére nem adtak felvilágosítást. Hárman könnyű sérülést szenvedtek, ketten ambuláns ellátás után még a baleset napján elhagyhatták a kórházat.

Március 11-én a Csokonai Nemzeti Színház tudatta, hogy Hunya Szilvia, az operatagozat titkára is érintett volt a tragédiában, és a szakszerű kórházi kezelés ellenére elhunyt. Egy nappal később számoltunk be arról, hogy a kórházban a hétéves kisfiú is életét vesztette.

Sajtóhírek szerint az egyik sofőr nem figyelt a sávváltásnál, ez vezetett a karambolhoz. Úgy tudni, a balesetet egy 19 éves, friss jogosítvánnyal rendelkező sofőr okozta.

A városban többen pletykálták, hogy a fiatal sofőr idő közben elhunyt, de ez a Cívishír információi szerint nem valós.