Egy nő tett feljelentést 2020 decemberében, hogy élettársától csalással megszerezték az ingatlana tulajdonjogát. A rendőrök azonnal munkához láttak, tanúkat hallgattak meg, közben 2021-ben újabb jelzések futottak be hozzájuk hasonló esetekről. Minden adatot alaposan megvizsgáltak, szakértőket rendeltek ki és azonosítottak hét helyi lakost, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmények elkövetésével – olvasható a rendőrség keddi híradásában. A sértetteket különféle ürügyekkel és kitalált történetekkel arra vették rá, hogy ajándékozzák el az ingatlanjaikat, vagy megállapodtak egy vételárban, de azt soha nem fizették ki nekik. Többnyire az áldozatok jóhiszeműségét használták ki, így jutottak hozzá az ingatlanokhoz, de volt olyan eset is, amikor az egyik gyanúsított bozótvágóval fenyegetett meg egy férfit.

Többnyire kitalált történetekkel verték át áldozataikat a csalással vádolt személyek, akik így több ingatlant is megszerezte

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hatalmas károkat okoztak a csalással

Mint írták, a rendőröknek információmorzsák alapján sikerült több olyan sértettet is azonosítaniuk és megkeresniük, akik egyébként nem is tettek feljelentést. A csalók összesen több mint 200 millió forint kárt okoztak, a vizsgálók azonban vagyonvisszaszerzés keretében több ingatlant is zár alá vettek, így közel 109 millió forint illegálisan szerzett pénzt vontak el a gyanúsítotti körtől.

A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás, zsarolás és lopás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt folytatott eljárást velük szemben. Közülük egy férfi letartóztatásban van, egy nő bűnügyi felügyelet alatt áll, míg öten szabadlábon védekeznek.

A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.