Két autó ütközött össze csütörtökön délután a 4-es számú főúton Debrecen közelében, az M35-ös autópálya felhajtójánál. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen négyen utaztak – olvasható a balesetről a katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

Baleset miatt állt a forgalom a 4-es főúton

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Lecsúszott az útról egy személygépkocsi csütörtökön reggel a 4-es számú főúton Debrecen közelében. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autóban hárman utaztak, közülük senki sem sérült meg.

A balesetek mellett a tűz is pusztított

Ötszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet tegnap késő este Hajdúböszörményben, a Nagy-Bocskai szőlőben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Hajdúhadházon, a Silye Gábor utcában égett húsz négyzetméteren a hulladék és az aljnövényzet csütörtökön a késő esti órákban. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.

Gondot okoztak a fák

Csütörtökön több helyről is érkezett riasztás a vármegye tűzoltóinak, kiszáradt fák, és lehasadt faágak miatt. Debrecenben, a Gyöngyösi utcában két helyen is kiszáradás miatt veszélyessé vált fa igényelt tűzoltói beavatkozást. Itt az egységek motoros láncfűrész segítségével távolították el a kiszáradt növények részeit. A Hortobágy utcában pedig egy hat méteres fa ága hasadt le. A tűzoltók kézi fűrész segítségével avatkoztak be.

Balmazújvároson, a Dózsa György utcában egy tizenöt méteres fa törzse hasadt ketté. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel a távolították el a fát.