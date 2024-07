Hajdúnánás külterületén egy autó és egy teherautó ütközött össze. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat a baleset után a személyautó vezetőjét kórházba szállította.

Egy munkagép egy gázcsövet sértett meg csütörtök délelőtt Hajdúböszörményben, a Koppány utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy védősugárral biztosították a területet, amíg a gázszolgáltató szakemberei a csövet elszorították és a szivárgást megszüntették – számolt be róla ügyeleti összefoglalójában a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött össze a debreceni Vécsey utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat három embert kórházba szállított.

Villanyoszlopnak csapódott egy autó Debrecenben, a Mester utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított.

A balesetek mellett tüzet is oltottak

Vágástéri hulladék égett csütörtök délután, Debrecen-Bánk külterületén. A debreceni és a hajdúböszörményi hivatásos valamint a létavértesi önkormányzati tűzoltók munkáját a debreceni és a konyári önkéntes tűzoltók segítették. Az egységek kéziszerszámokkal és öt vízsugárral oltották el a körülbelül egy hektáros területet.

Hajdúszoboszlón, a Böszörményi utcában egy körbála égett. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Berettyóújfalu külterületén egy autó motortere gyulladt ki menet közben, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókra volt szükség, akik két vízsugárral oltották el a lángokat.

Sok helyen törtek a fák

Favágás miatt riasztották a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat csütörtökön. Biharkeresztes közelében egy faág hasadt le és a forgalmat veszélyeztette. A tűzoltók kézi erővel és fűrésszel távolították el az ágat. Egy nagy szilfa egyik ága hasadt le Egyeken, a Vasút utcában. Az egyeki önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Kerítésre dőlt egy fa Egyeken, a Pataki Kálmán utcában, a fa a gyalogos forgalmat veszélyeztette. Az egyeki önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Kettéhasadt egy fa a debreceni Őrhegy utcában. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a fát kivágták. Később a Sumen utcában is dolgoztak a debreceni tűzoltók, mert több faág lehasadt. A Károli Gáspár utcában is faágat távolítottak el az egységek.