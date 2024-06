A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy fűzfa egyik ága hasadt le kedden Debrecenben, a Pázsit utcában. A tűzoltók létrán keresztül motoros láncfűrésszel távolították el az ágat.

Egész Debrecenben veszélyes faágakat kellett eltávolítaniuk

Forrás: Katasztrófavédelem

Egész Debrecenben lehasadt faágak okoztak problémát

Három ágát kellett levágni egy nagy fának tegnap Debrecenben, a Bartók Béla utcában. A debreceni tűzoltók kihúzós létrán át láncfűrésszel dolgoztak. A Miklós utcában egy épületre dőlt egy nagy fa, itt motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Az Erzsébet utcában is megdőlt egy fa, a Balaton utcában pedig több faág is lehasadt, ami veszélyeztette a gyalogosforgalmat. A tűzoltók itt is motoros láncfűrésszel fékezték meg a problémát.

A Szoboszlói úton egy kétméteres faág lógott, de a Nagyerdei parkban is veszélyeztette a forgalmat egy szintén lógó faág, ezért azt a debreceni hivatásos tűzoltók levágták és sikeresen eltávolították.

Viharkárok mellett tűzesethez is riasztották őket

Egy mozdony biztosítószekrényében keletkezett tűz Debrecen-Kismacs külterületén, kedd reggel. A tíz négyzetméteres tüzet a debreceni hivatásos tűzoltók oltották el, két vízsugárral. A vonaton harmincöt utas utazott, ők nem sérültek meg, vonatpótló busszal folytatták tovább az útjukat.

A vonaton utazók szerencsére nem sérültek meg

Forrás: Katasztrófavédelem

Kedd hajnalban egy trágyacsomó égett Hajdúnánáson, a Polgári utca végében. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

Két autó ütközött össze kedden délelőtt Berettyóújfaluban, a Kossuth utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók a járműveket átvizsgálták és áramtalanították azokat.

Faág szakadt egy vezetékre este Hajdúszoboszlón, a Böszörményi utcában. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kihúzós létrán át megszüntették a veszélyhelyzetet.