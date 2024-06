Nem csak Debrecenben, Hajdúszoboszlón is tartott a viharkárok felszámolása vasárnap. A fürdővárost szombaton kétszer is elverte a jég, amely egy autó ablakát is bezúzta, de a tűzoltóknak többek között kerítésre dőlt meggyfánál is be kellett avatkozniuk. Vasárnap értesüléseink szerint a katasztrófavédelem a Szilfákalján avatkozott be, ahol egy magasban fennakadt faágat távolítottak el.

A vihar újabb nyomai: fennakadt faágnál avatkoztak be a hajdúszoboszlói tűzoltók vasárnap

Forrás: Tóth Imre

Forrás: Tóth Imre