Nagyon sok rendőrautót és rendőrt látott kollégánk vasárnap este a debreceni belvárosban, a Piac utcán. Az ott lévő járókelők és boltosok három dulakodó személyről számoltak be, illetve lövés zajairól beszéltek. Egy férfi azt mondta el, hogy ekkora pukkanást még életében nem hallott, a Csonkatemplomnál volt, de így is „majdnem infarktust kapott.” Egy feltehetően balesetet szenvedett kisbuszt és egy terepjárót is vizsgáltak a rendőrök. Úgy tudjuk, a terrorelhárítók is intézkedtek, időközben a forgalom is megindult.

Egy testvérpár dulakodott a haragosukkal, majd lövés is dördült

Forrás: police.hu

Gumilövedékes fegyverből dördült lövés

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség 20 óra után adott ki közleményt. Mint írták, június 9-én 18 óra 30 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy hárman összeverekedtek Debrecenben, a Piac utcán.

Egy testvérpár korábbi nézeteltérését akarta rendezni haragosukkal, aki a dulakodás közben az autójához sietett, elővett egy gumilövedékes fegyvert és egy lövést is leadott.

A debreceni rendőrök percek alatt a helyszínre értek, megbilincselték a lövöldözőt és a testvérpár egyik tagját, míg a másikhoz mentőt hívtak - derült ki a híradásból.

A helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van, a Debreceni Rendőrkapitányság vizsgálja az eset pontos körülményeit.

