Középiskolásként tudta, nyomozó lesz belőle, és már az volt, amikor kedvet kapott a teljesítménytúrázáshoz, amiből egyik hosszú távú megpróbáltatás következett a másik után. Lippai Szabolcs őrnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság alosztályvezetője nemrég teljesítette a 117 km-es Kassa–Miskolc Ultramaratont. A versenyről és annak részleteiről a Zsaru magazinnak számolt be.

Lippai Szabolcs először informatikusnak tanult

Forrás: Zsaru Magazin

– Azért jelentkeztem a debreceni Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumba, mert biztos voltam benne, bármi is lesz belőlem, csak hasznomra lehet a számítógépes szakértelem, és ebben nem tévedtem – foglalta össze debreceni irodájának komputere mögött ülve. – A bátyám, Lippai Zsolt alezredes révén rálátásom volt a szakmára. Ő ekkortájt kezdte meg tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékén, ma pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék tanársegédje. Motivált a pályaválasztása, és a rendőrös játékfilmeket is szerettem. A T. J. Hooker volt a kedvencem, és miután láttam a moziban a Bűnvadászok című vígjátékot Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével, úgy döntöttem, érettségi után a rendőrtisztire adom be a jelentkezésem.

2002-ben hadnagyként szerelt fel a Debreceni Rendőrkapitányság vizsgálati osztályára.

Hét éven át vizsgálóként szolgált, majd a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályán lett főnyomozó.

2012-ben került a Bűnügyi Igazgatóság alosztályára, ahol 2017-től alosztályvezető. Már középiskolásként thai boxszal foglalkozott, de igazán a sportolás hiánya miatt kezdett teljesítménytúrázni.

Lippai Szabolcs őrnagy feladta az első versenyét

Már két éve voltam vizsgáló, amikor hiányozni kezdett a sportolás, és felfigyeltem egy szegedi kollega hirdetésére

Debrecenből mentünk, négyen pedig Budapestről, és azt hittük, készen állunk a 47 kilométeres távra, de félúton fel kellett adjuk. Fizikailag, technikailag és szellemileg is felkészületlenek voltunk. Valamit mégis beindított bennem, és jó barátom, Molnár Ádám alezredes, a Készenléti Rendőrség ügyeletvezetője sem akarta annyiban hagyni a dolgot. Ezután vele havonta beneveztünk különféle teljesítménytúrákra, és idővel komolyabb távokra is vállalkoztunk. A Kinizsi 100-at háromszor is megcsináltam, de a 110 km-es BEAC Maxit is teljesítettem, akárcsak a bükki Tortúrát vagy a Less Nándor Emléktúrát. Emellé jött a távkerékpározás, persze először csak hobbiszinten. Ebben közvetlen kollegám, Kovács Lajos százados volt leginkább partner. Fogtuk magunkat, és Debrecenből elbicikliztünk Egerbe, ami 138 km, és ezt utána többször is megcsináltuk, méghozzá nemcsak Maklár irányába, hanem át a hegyen Kerecsend felé. Még a Kékes-tetőre is felkerekeztünk, ami Debrecenből 180 km, és ebben a 893 m-es szintemelkedés is benne van. Többször elbicikliztem Debrecenből Egerbe és még a Kékes-tetőre is felkerekeztünk.