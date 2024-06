Korábbi háztűzhöz kapcsolódik az emberölés

A brutális emberölés ezen a ponton kapcsolódhat egy márciusi háztűzhöz, ugyanis a Szilva dűlőben kigyulladt ingatlant bérelhette a most meggyilkolt nagymama az unokájának. A Tények úgy tudja, a férfi részegen feküdt bent, amikor felcsaptak a lángok. A tűzoltók őt és egy nőt is kimentettek az épületből, a mentők könnyebb sérülésekkel szállították kórházba őket. A leégett ház miatt a nagymama újra befogadta a férfit, akiről az egyik szomszéd most azt is elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt zavartan viselkedett.

Frissítés: őrizetben egy 44 éves férfi

Az emberölésről szombaton közleményt adott ki a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság. Ebben megerősítették, hogy valóban késelésről van szó, az elkövető többször is megszúrta az áldozatát. A 44 éves férfit előállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették.